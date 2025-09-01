日本サッカー協会は１日、Ｕ―２３アジア杯予選（ミャンマー）に臨むＵ―２２日本代表メンバーにおいて、ＭＦ嶋本悠大（清水）がコンディション不良のため不参加となり、代わってＭＦ矢田龍之介（筑波大）を追加招集すると発表した。２８年ロス五輪を目指す大岩剛監督が率いる活動で、２６年に開催されるＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）の出場権を懸けた大会。日本はグループＢに入り、アフガニスタン、ミャンマー、クウ