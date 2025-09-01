【新華社天津9月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、天津市で開かれた上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議で基調演説を行い、次のように述べた。「志之所趨、無遠弗届（志があれば必ず道は開ける）」。初心と使命を心に刻み、積極的に責任を担い、取り組み、一層奮い立つ姿勢と実務的な措置で、SCOの安定的で長期的な発展を図り、人類運命共同体構築という素晴らしい未来に向け、ゆるぎなく前進