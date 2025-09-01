【モデルプレス＝2025/09/01】ロックシンガーのROLLY（61）が1日、自身のX（旧Twitter）を通じて結婚を報告した。【写真】61歳ロックシンガー、結婚していた◆ROLLY、結婚していたXでは「わたくしROLLY は一般女性と入籍していた事をご報告申し上げます」と報告。加えて、2か月前に網膜剥離による入院、手術を受けていたことも明かしたうえで「現在は回復に向かっております」とした。「支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを胸