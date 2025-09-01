タクシー運転手を脅迫・暴行したとして書類送検されたダンス＆ボーカルグループ「三代目 J SOUL BROTHERS」の今市隆二メンバーに対し、被害者側が2025年8月28日に謝罪と和解を受け入れ、両者の示談が成立したと被害者の代理人弁護士が発表した。被害届が取り下げられ、検察は立件しないとみられる。運転手は恐怖を感じ、事故を起こす心配があった今市メンバーは4月5日早朝、東京都内で酒に酔ってタクシーに乗り、運転席の後ろのア