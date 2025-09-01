［J1第28節］柏 ２−１ 福岡／８月31日／三協フロンテア柏スタジアムアビスパ福岡は８月31日、J１第28節で柏レイソルと敵地で対戦。３−４−２−１の１トップで先発した岩崎悠人が、24分に負傷交代するアクシデントに見舞われたなか、34分にFKから上島拓巳が合わせて先制に成功。だがその後、柏の久保藤次郎と瀬川祐輔にゴールを決められ、１−２で逆転負けを喫した。敗れはしたものの、福岡にとっては一定の手応えを得たゲー