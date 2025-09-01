中国の習近平国家主席は8月31日午後、天津市内の天津迎賓館で、2025年上海協力機構（SCO）サミットに出席するため中国を訪問中のトルコのエルドアン大統領およびベトナムのファム・ミン・チン首相とそれぞれ会談しました。習主席はエルドアン大統領と会談した際、「中国とトルコはともに新興大国で、グローバルサウスの重要なメンバーであり、いずれも独立自主の精神を持つ国だ。来年は中国・トルコ国交樹立55周年を迎える。双方は