ピジョンが反発。大和証券は８月２９日に同社株の投資判断を「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」へ引き上げた。目標株価は１９５０円から２０５０円に見直した。第２四半期（４～６月）の連結営業利益は３４億９１００万円（前年同期比１１．７％増）と同証券予想（３２億円）を上回った。中国本土や日本のベビーケアの売り上げが良好だった。２５年１２月期通期の同利益は１２９億円（前期比６．３