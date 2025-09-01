HANAが、新曲「BAD LOVE」を9月8日に配信リリース。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：『サマソニ』×BMSGアーティストは相性抜群？BE:FIRST、MAZZEL、BMSG POSSE、HANAと広がるファミリーの輪） 本楽曲は、メンバーにJISOO、MOMOKAが作詞に参加しており、許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた、アクセル全開のキラーチュー