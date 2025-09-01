ａｂｃがストップ高の水準の４４２円でカイ気配となっている。同社は前週末２９日の取引終了後、暗号資産のボラティリティを監視し急激な値動きがあった時はアラートを発信するシステム「Ｖｉｘサービス」を９月中旬から提供すると発表しており、手掛かり視されている。連結業績に与える影響は軽微とした。 ＬＢａｎｋに上場しているＡＧＦＴｏｋｅｎのボラティリティを監視する。ＧＹＡＮＢＬＵＥやＷＯＷ