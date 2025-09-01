ソラストが５日ぶりに反発している。この日、診療報酬請求業務の精度と生産性を向上させる診療報酬算定ナレッジアプリ「ｓｏｌａｂｅｌｌ（ソラベル）」の外販を開始したと発表しており、好材料視されている。 「ｓｏｌａｂｅｌｌ」は、ソラストが長年培ってきた専門知識やノウハウを集約したナレッジ機能に加えて、算定に関する疑問を専門スタッフに直接質問できる「教えてｓｏｌａｂｅｌｌ」機能を搭載しているのが特徴。