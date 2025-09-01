上海協力機構首脳会議で、記念撮影を終えた中国の習近平国家主席（右）とロシアのプーチン大統領＝1日、中国天津市（共同）【天津共同】中国の習近平国家主席は1日、天津市で開かれた上海協力機構（SCO）首脳会議で演説し、SCOの「国際影響力が日に日に増強されている」と誇示した。ロシアのプーチン大統領やインドのモディ首相ら新興国首脳が出席し、連帯強化を図る。習氏は各国に関税圧力を加えるトランプ米政権を念頭に「陣営