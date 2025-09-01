教員らが女子児童を盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件を巡り、名古屋市の広沢一郎市長は1日の定例記者会見で、市立学校や保育所などの教職員計約2万人を対象に、周囲で不審な行動を見聞きしなかったか聞いたところ、33件の情報が寄せられたと明らかにした。今後、外部有識者らが内容を精査する。学校関連で27件、それ以外で6件、情報提供があった。直ちに警察に通報が必要だったり、逮捕