ＮＰＢは１日、元セ・リーグ審判部長の山本文男さんが８月７日に死去していたことを発表した。８７歳だった。山本さんは１９５５年から５８年まで広島でプレー。その後、審判員として活躍。通算３５６４試合出場で、日本シリーズ出場は１３回、オールスターには６回の出場を果たした。１９９０年からはセ・リーグ審判部長も務めた。なお告別式は８月９日に近親者のみで執り行われた。