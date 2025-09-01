BP-300SL 株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、FXLIONブランドのVマウントバッテリー「NEXUS」シリーズを8月27日（水）に発売した。ソニーおよびRED製品のバッテリーに関する情報を表示する液晶ディスプレイを備えている。 D-Tap入出力ポート×2、USB Type-C入出力ポート（最大100W）×1、USB Type-A出力ポート×1を備えたVマウントバッテリー。