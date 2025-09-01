岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、Instagramを更新。8月31日、9月1日にオンエアされた『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。 【写真】岩田剛典が制作した見事なアート作品と制作風景 / 三代目 J SOUL BROTHERSの『24時間テレビ』集合ショット ■岩田剛典、三代目JSBへの愛も詰まったアート作品公開 岩田は『24時間テレビ48』内の企画「岩田剛典が挑むLIVEアー