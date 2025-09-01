牛丼チェーン店「すき家」は、9月4日9時から、月見の季節にぴったりな「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を、1,962店舗で販売する。期間限定、販売終了時期は未定。〈たまごを月に見立てた季節商品〉たまごを月に見立てた季節商品「月見すきやき牛丼」を、2024年に続き発売する。特製のすき焼きダレがしみ込んだ白菜や春菊、人参、しらたき、大ぶりの焼き豆腐を、牛丼にのせ、月に見立てたたまごをトッピングした。2025