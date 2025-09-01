寿司チェーン「はま寿司」は9月2日、全国の648店舗で『はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾』を開催する。日本各地のネタが楽しめるフェア。2貫税込110円の「九州産 生さば」をはじめ、「青森県産 大粒蒸しほたて」1貫税込176円など全4品をラインアップ。フェア商品はなくなり次第終了となる。〈日本各地のネタ全4品が登場〉『はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2弾』フェアメニューは、以下の通り。『はま寿司 日本旨ねた味めぐり 第2