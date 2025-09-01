2021年から2025年の4年にわたりビットコインを法定通貨にしていたエルサルバドルが、保有するビットコインを複数のウォレットに最大500BTCずつ分割して保持するよう変更したことを明らかにしました。この動きは、量子コンピューターを用いた「量子攻撃」を受けた際の被害を最小限に抑えることを目的としたものです。El Salvador to transfer Bitcoin reserves to multiple addresses | Reutershttps://www.reuters.com/world/ameri