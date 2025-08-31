山賊気分で楽しめる鶏料理専門店 イオンモール名古屋茶屋に9/11オープン 名古屋第二環状自動車道南陽ICから車で3分ほど。 名古屋市港区の大型ショッピングモール「イオンモール名古屋茶屋」に、食欲の秋にぴったりな注目店がオープンしました。 その名も『鶏料理 山賊のすみか』。 看板メニューは店名からも想像できる通り、350℃以上の高火力で一気に焼き上げる豪快な「山賊焼き」。