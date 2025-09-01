大河ドラマ「べらぼう」第33回は「打壊演太女功徳」。「べらぼう」には謎めいた１人の男が蠢いています。それが「丈右衛門だった男」です。一橋治済の陰謀の実行役を務める素性不明の男であり、登場した際に「丈右衛門」と名乗ったことからそう呼ばれています（実名は不明です）。丈右衛門は平賀源内を殺人者として陥れた男であり、旗本の佐野政言に接近し、田沼意知（老中・田沼意次の息子）に対する憎しみを掻き立てたりしまし