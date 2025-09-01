プレミアリーグ第3節で、アーセナルを1-0と退けた昨季王者リヴァプール。タイトル争いの最大のライバルと目されているため、まだ序盤とはいえここでアーセナルを叩けたのは大きな成果だった。勝負を決めたのはMFドミニク・ショボスライのFKだ。やや遠めの位置だったが、ボールはゴール左上隅をとらえており、ゴールデングローブを2季連続で受賞したアーセナルGKダビド・ラヤといえどもどうしようもない一撃だった。これまでの2試合