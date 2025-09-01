リーガMX前期第7節で、プーマスUNAMはアトラスと対戦。0-0のスコアレスで迎えた後半アディショナルタイムに劇的なゴールが生まれ、勝利を手にした。ゴールを決めたのは、メキシコリーグ初の英国人選手となったウェールズ代表MFアーロン・ラムジーだ。カーディフやアーセナル、ユヴェントスで活躍したこのMFは92分、コーナーキックの場面でアトラスの守備の隙をついてヘディングシュートを叩き込んでいる。ラムジーにとって今季初ゴ