8月30日（現地時間）にフランクフルトはブンデスリーガ第2節でホッフェンハイムと対戦し、3-1で勝利した。フランクフルトに今季新加入の堂安律はこの試合に先発し、2ゴールをあげて勝利に貢献した。この日も右サイドハーフの位置に入った堂安は、17分に右サイドからドリブルで中に切れ込んで左足でシュートを決めると、27分には左サイドからのクロスをファーサイドに走り込んで押し込み2点目。それ以降も豊富な運動量をベースに精