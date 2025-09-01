アストンマーティンが監修した特別仕様のヘリコプター「AIRBUS ACH130 Aston Martin Edition」が、日本市場で販売開始となった。世界的航空機メーカー、エアバスの精密な技術と、英国の名門自動車ブランドが誇るデザイン哲学を融合させた一機は、これまでの空の移動に新たな次元をもたらす存在である。しかも導入されるのは、日本にただ一機。稀少性そのものが、このプロジェクトの特別さを際立たせている。【画像】英国の名門アス