タレントの武井壮（52）が1日、東京国際フォーラムで行われた「ワークマン2025年秋冬新製品発表会」のトークセッションに登壇した。ブランドアンバサダーを務めるワークマンのリカバリーウエア、MEDIHEALがトークテーマ。睡眠時もスポーツでも高い機能性を発揮することや、高品質ながら他社より安価であることなどが紹介された。この日はおなじみの白いタンクトップではなく、MEDIHEALのグレーの長袖を着用して登場。「生地が皮膚