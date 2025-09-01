ZEROBASEONE¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¢½É¼Ë¤Ç¥É¥ê¥¢¥ó¿©¤¹!?ZEROBASEONE¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê1Æü¡Ë¸á¸å6»þ¤Ë1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEVER SAY NEVER¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Á°ºî¤Î5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLUE PARADICE¡Ù°ÊÍèÌó6¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEVER SAY NEVER¡Ù¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ºÇ¤âµ±¤¯½Ö´Ö¡Ä»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÄ©Àï¡×¡ØNEVER SA