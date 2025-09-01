魁力屋は、「京都北白川 ラーメン魁力屋」の台湾初号店を8月29日にオープンした。海外初進出で、完全子会社の台湾魁力屋国際股份を通じて展開する。初号店は台南市の新光三越に位置し、座席数は32席。看板メニューの京都熟成醤油ラーメンのほか、限定商品として「京都豚骨ラーメン」や「京都鶏白湯ラーメン」も提供する。現地の嗜好に合わせて開発したバリエーションもラインアップする。