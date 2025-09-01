9月1日は「防災の日」。県内でも各地で防災訓練が行われています。そして9月1日は、2024年の元日に発生した「能登半島地震」から、ちょうど1年8か月となります。県内でもその被害の影響は続いていて県が8月29日に発表した最新の被害状況によると、住宅被害は2万5209棟となっています。改めて、県内の被害状況を確認します。■人的被害（計60人）・死亡6人（※全て災害関連死）・重傷11人・軽傷43人■住宅被害・全壊 11