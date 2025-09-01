きょうは東北南部から西日本で広く晴れて、猛暑が続きます。土日に40℃以上になった所もあった関東や東海だけでなく、きょうは日本海側でもフェーン現象の影響で一段と危険な暑さになるでしょう。富山では38℃まで気温が上がる予想です。気温が上がる午後は大気の状態が不安定になり、局地的に激しい雨や雷雨がありそうです。道路の冠水や落雷、突風にご注意ください。北海道や東北北部では低気圧や前線の影響でくもりや雨になり、