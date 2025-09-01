パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するFWマルコ・アセンシオの、フェネルバフチェ移籍が決定的となったようだ。8月31日、スペイン紙『アス』が報じている。島育ちの万能型アタッカーがトルコへと渡る。1996年1月21日生まれのマルコ・アセンシオは現在29歳。生まれ故郷のマジョルカのカンテラーノでトップチームデビューを飾った後、2015年冬にレアル・マドリードに加入。“新銀河系軍団”と称された時代において、在籍7年半（