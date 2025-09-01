山口市朝田で建物火災が発生火災はきょう正午過ぎ発生、近所の人から「建物から煙が出ている」と119番通報があり消火活動の結果、午後0時40分すぎ鎮圧されたということです。警察によりますと住宅が一棟燃えていてけが人はいない模様だということです。