◇MLB ドジャース5-4Dバックス(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは先発の山本由伸選手が7回を投げ、メジャー自己最多タイの10奪三振、無四球と好投し、白星をあげました。4回に1点を奪われますが、7回まで4安打、無四球、1失点。自己最多10奪三振を積み重ねます。8回にリリーフ陣が同点3ランを浴び、白星こそ逃しますが、代打のウィル・スミス選手の劇的サヨナラ弾で勝利を飾りました。ロバーツ監督は、「由伸はファ