【クァドラン・ロー “ミリア” （TV版）】 11月29日ごろ 発売予定 価格：7,590円 ハセガワは、プラモデル「クァドラン・ロー “ミリア” （TV版）」を11月29日ごろに発売する。価格は7,590円。 本商品はTVアニメ「超時空要塞マクロス」に登場するクァドラン・ロー ミリア機を1/72スケールキット化したもの。 新規パーツを多数追加し、グ