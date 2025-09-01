【新華社天津9月1日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は1日、天津市で開かれた上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議で基調演説を行い、次のように述べた。24年前、SCOが設立されて、相互信頼、互恵、平等、協議、多様な文明の尊重、共同発展の追求という「上海精神」が確立された。24年間にわたり、加盟国はこの初心を持ち続け、機会を共有し、共に発展を図り、SCOの建設と協力を推進して一連の先駆的かつ