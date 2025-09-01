真夏の暑さが続く中、神社を賑わいの場にしようと１日、焼津神社の参道で朝市が初めて開催されました。焼津神社の朝市「壱の市」は誰でも参加できる催しとして、神社を多くの人たちでにぎわう場所にしようと、地元の若手商店主らが実行委員会を作り準備してきました。初開催となった１日は、厳しい暑さの中神社の参道には飲食や果物、雑貨など様々な店およそ20店舗が並びました。（望月浩希 焼津神社朝市実行委員長）「１日は約20