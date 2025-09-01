メ～テレ（名古屋テレビ） 夏休みが終わり、愛知県内の多くの小中学校で2学期の始業式がおこなわれました。 名古屋の東桜小学校では、夏休みを過ごした子どもたちが元気に登校しました。 体育館では始業式が行われ、全校児童約350人が集まりました。 加賀幸一校長は「夏休みの生活を振り返りつつ、当分の間は暑さから身を守ってほしい」などと話しました。 始業式の後、児童たちはそれぞれの教室で夏休みの宿題を