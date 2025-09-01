西山朋佳白玲に福間香奈女流六冠が挑戦するヒューリック杯第５期白玲戦七番勝負は、第１局が８月30日（土）に東京都港区の「グランドニッコー東京 台場」で行われました。対局の結果、角交換相振り飛車の中盤戦で力を発揮した西山白玲が101手で勝利。防衛に向け好スタートを切りました。○１年前のリベンジ目指して優勝賞金の増額およびクイーン白玲獲得での棋士編入制度が話題となっている白玲戦。前期七番勝負は福間女流六冠の体