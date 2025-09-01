第46回将棋日本シリーズJTプロ公式戦は２回戦が進行中。８月30日（土）には広瀬章人九段―永瀬拓矢九段の一戦が香川県高松市の「サンメッセ香川」で行われました。対局の結果、角換わり腰掛け銀のねじり合いから抜け出した永瀬九段が143手で勝利。安定した指し回しを見せてベスト４進出を決めています。○腰掛け銀初期の定跡永瀬九段は本局から、広瀬九段は豊島将之九段に勝っての登場。振り駒が行われた本局は、先手となった永瀬