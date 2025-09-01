NTT東日本と西日本は国際電話を使った詐欺の増加を受け、固定電話向けの特殊詐欺対策サービスをきょうから一定期間無料にします。通話録音データをAIで解析し、特殊詐欺の疑いがある場合は事前に登録した連絡先に通知し、詐欺被害を防ぐものです。新規の申し込みが対象で、月額利用料と工事費が無料になるということです。