【リン・ミンメイ（チャイナドレス）】 12月26日ごろ 発売予定 価格：6,490円 ハセガワは、レジンキット「リン・ミンメイ（チャイナドレス）」を12月26日ごろに発売する。価格は6,490円。 本製品は、アニメ「超時空要塞マクロス」に登場する「リン・ミンメイ」のチャイナドレス姿をレジンキットで表現したもの。 原型製作は桜坂美紀氏（チェリーブロッサム）が担当