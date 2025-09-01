■MLBドジャース5×ー4ダイヤモンドバックス（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）【一覧】大谷翔平が“二刀流”完全復帰へドジャースこれまでの試合結果と予定ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのダイヤモンドバックス戦に今季26度目の先発、7回、98球を投げて、被安打4、奪三振10、四死球0、失点1（自責点1）。この試合ではイニングの先頭打者を1度も許さず、無四球と安定したピッチング、コースを丁寧に付く投球で今季