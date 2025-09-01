1日午後0時39分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は空知地方北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の秩父別町と沼田町、それに小平町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道秩父別町沼田町小平町■震度1□北海道深川