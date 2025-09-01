8月28日、富士市で富士山のふもとに住む住民を対象に富士山の噴火に備えた避難訓練が行われました。富士市が行った訓練は、「富士山の噴火警戒レベル」が「3」になった想定で行われ、富士山のふもと富士市の勢子辻町に住む住民5人が参加しました。富士山の噴火はいつ起きてもおかしくないとされています。28日の訓練では、防災無線による放送が流れると、介護が必要な住民などが助け合いながら避難所に移動し、簡易テントの組み立