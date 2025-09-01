占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ワンテンポ遅らせて。“あまのじゃく”を封印。“あまのじゃく”は、みずがめ座さんの属性の1つ。特に深い意味がなくても、人の言葉に逆らったり、本心とは真逆のことを言ってしまったりしやすいのです。子どもの頃や思春期などに、身に覚えがある人も多いのでは？今週