予備校講師の林修氏（59）が31日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ゲストの俳優織田裕二の前で大ヒット映画「踊る大捜査線」の名シーンをモッズコートを着て再現して、自分がやらない3つのことを宣言した。なぜか林氏がモッズコート着たまま織田のインタビューをしていて、スタッフから「このシーンを林先生に」と指示を受けて林氏は「なんでオレがやるの？」と抵抗しながらも、その場の流れでカメラ前に立った。