占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）何事も体験。まずは、イージーに。意欲、行動力共に高まるのに、心配性スイッチが入ってしまいそう。ちょっとでも危ない、おかしいと感じるとブレーキを踏んでしまいそうです。でも、実際はそれほど大きな障害はないため、失速してしまうのはもったいない！ 「避ける」とい