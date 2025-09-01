CBC・TBS系の情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）が、関西地区の今年8月の月間平均視聴率で個人全体2・8％（ビデオリサーチ調べ、関西地区）となり、個人全体では、同時間帯（NHK含む）で初の月間平均視聴率単独トップを獲得した。（関西地区の放送開始は2021年年3月15日）。年度平均視聴率（個人全体）が2年連続単独トップで好調の名古屋地区に続き、昨年には関東地区でも放送開始10年目で初の年度単独