“笑わない男”として知られるラグビー日本代表の稲垣啓太（35）の妻で、元「ミス日本」のモデル稲垣貴子（きこ＝34）が1日、インスタグラムを更新。所属事務所を退所し、独立したことを報告した。稲垣は「この度、8年間お世話になったDonna modelsを退所いたしました」と報告。「在籍中は多くの経験と学びをいただき、数え切れないほどの貴重な出会いに恵まれました。常に支えてくださったチームの皆さんには心から感謝しています