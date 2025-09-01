占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ゴーサイン。9月スタートで動く！自分との約束が続きそう。今週からコレをする！といくつか誓いを立てて実行しましょう。運動をする、勉強を始める、禁酒、禁煙にチャレンジする、語学レッスンを始めるなど、やらなきゃなーと思いながら、なかなか腰が上がらなかったこと