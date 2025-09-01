朝日興業は9月〜11月、大阪サウナDESSEの期間限定2号店として、アートを融合させたサウナ施設「北加賀屋 MULTI BARTHE」をオープンする。デザイン：坂田玲央・葉月舎(藤本有香)同施設はDESSEが創る全感覚サウナ。海辺のランドスケープやアートの展示、植物体験など五感を刺激するサウナ施設となっている。同施設にて新作インスタレーション《SHIP'S CATSAUNA》を発表。キャンピングカー「エアストリーム」を改装し、まるで宇宙空間